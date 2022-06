. I bavaresi, inoltre, parteciperanno al campionato eSportsIl comunicato:FC Bayern e KONAMI hanno concordato un'estensione a lungo termine della loro partnership. Il produttore globale di computer e videogiochi con sede a Tokyo è Platinum Partner dei campioni del record tedesco dal 2019. La collaborazione fornisce agli sviluppatori della serie eFootball™ l'accesso a tutti gli attuali giocatori e leggende del club, rendendoli gli unici sviluppatore di videogiochi nel mondo che può ricreare gli elementi necessari per produrre i giochi in modo realistico. La squadra Esports dell'FC Bayern ha concluso l'eFootball™ Championship Pro al secondo posto in questa stagione., membro del consiglio di amministrazione dell'FC Bayern per il marketing: "La partnership con KONAMI è di grande importanza per noi perché questo mercato è in piena espansione ed è particolarmente apprezzato dai giovani tifosi. Amiamo il calcio e questa collaborazione offre l'opportunità ideale per giocare virtualmente con i nostri fan in tutto il mondo e connetti tutti in questo modo. KONAMI si traduce come "piccola onda" - e siamo già stati in grado di creare una grande onda insieme nei primi anni della nostra partnership. Vogliamo continuare a surfarla. Siamo in attesa del futuro"., Presidente europeo di Konami Digital Entertainment B.V.: "Siamo lieti di estendere la nostra partnership con l'FC Bayern. Essere partner di una delle squadre di calcio europee d'élite offre a KONAMI e al club molte opportunità. Essere stati partner durante un Il periodo in cui hanno vinto più titoli e sono diventati campioni d'Europa è stato fantastico e non vediamo l'ora di continuare a produrre attivazioni coinvolgenti ed emozionanti con l'FC Bayern per i loro fan e per i nostri negli anni a venire".