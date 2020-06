E' stato ufficializzato il nuovo calendario del Motomondiale 2020, che si appresta a ripartire dal prossimo 19 luglio luglio a Jerez (Spagna), con replica fissata una settimana più tardi. Saranno altri 4 le tappe con doppio appuntamento, una di queste il GP di Misano Adriatico, previsto per il 13 e il 20 settembre. Ecco il programma al gran completo:



19 e 26 luglio: Jerez (Spagna)

9 agosto: Brno (Rep. Ceca)

16 e 23 agosto: Zelweg (Austria)

13 e 20 settembre: Misano (San Marino)

27 settembre: Montmelo (Spagna)

11 ottobre: Le Mans (Francia)

18 e 25 ottobre: Aragon (Spagna)

8 e 15 novembre: Valencia (Spagna)





In attesa di conferma la possibilità di svolgere anche i gran premi ad Austin (Stati Uniti), Termas (Argentina), Chang (Tailandia) e Sepang (Malesia), che allargherebbe a 17 gli appuntamenti totali, da concludere non oltre il 13 dicembre.