Continua la politica del'a tutti giovani' che si è aggiudicato un altro promettente talento. Questa volta brasiliano e proveniente dal. Parliamo di, mediano classe 2004, che si trasferisce in maglia Blues per una cifra prossima. Dopo, si tratta del terzo colpo degli inglesi in questa finestra invernale del mercato.Sulo avevamo lo avevamo raccontato così: CLICCA QUI!