Ora è ufficiale,. L'OM ha ufficializzato la partnership con, team competitivo di proprietà dell'attaccante del Barcellona, che metterà a disposizione del club francese due pro-gamer () per gareggiare nellee nel campionato, Chief of Marketing & Media del Marsiglia, dichiara: "Siamo felici di fare questo primo passo nel mondo degli sport elettronici attraverso questa partnership con il team Grizi Esport, fondato dai fratelli Griezmann. Questa sarà un’opportunità per l’Olympique de Marseille per comprendere meglio questa nuovo settore e per raggiungere un pubblico sempre più giovane e connesso"., CEO di Grizi Esport e fratello di Antoine, commenta: "È un grande onore essere associati a un club così prestigioso come l’OM. Come fan di OM, questa notizia è ancora più bella. Cercheremo di portare i colori di Grizi Esport e OM nelle varie competizioni a venire con due giocatori di grande talento che si sono già resi importanti sia sulla scena francese che internazionale".