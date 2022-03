Il TAS, Tribunale Arbitrale dello Sport, ha respinto il ricorso della Federcalcio russa contro le sanzioni della UEFA, che ha sospeso tutte le squadre nazionali e i club russi dalle sue competizioni. Lo si apprende da una nota ufficiale del TAS: "La decisione impugnata rimane in vigore e tutte le squadre e i club russi continuano ad essere sospesi dalla partecipazione a competizioni UEFA" fino a quando non si deciderà nel merito.



Nel frattempo, procede il lavoro del TAS per quanto riguarda il ricorso contro le decisioni della FIFA, come si legge nella nota:



Proseguono i procedimenti arbitrali del TAS. Le parti non hanno concordato una procedura accelerata e a l'udienza non è stata ancora fissata.



Nel procedimento arbitrale promosso dal FUR contro le decisioni del Consiglio FIFA:



1) sospendere tutte le squadre e i club russi dalla partecipazione alle sue competizioni fino a nuovo avviso, e



2) per dare un “lascia passare” alla squadra della Polonia alla finale del “Percorso B” degli spareggi europei del 2022 Coppa del Mondo FIFA, che si svolgerà il 29 marzo 2022,



le decisioni del TAS sulle richieste del FUR di sospendere l'esecuzione delle decisioni della FIFA per la durata del il procedimento del CAS dovrebbero essere emesse entro la fine di questa settimana.