Oggi alle 15 scenderanno in campo Verona e Napoli allo Stadio Bentegodi in vista della 29ª giornata di campionato. L’avvicinamento al match non è dei migliori, il clima non è sereno, specialmente per quanto riguarda la tifoseria scaligera.



Infatti è stato esposto uno striscione da parte della Curva Sud del Verona che raffigura le bandiere di Russia e Ucraina seguite dalle coordinate di Napoli. Il messaggio è chiaro: attaccare Napoli come la Russia con l’Ucraina. Non il classico episodio di rivalità calcistica.