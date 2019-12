La Corte d’appello di Bruxelles ha respinto l'appello di Doyen Sports Investments e del club belga FC Seraing che sostenevano l’illegalità delle regole FIFA sulle TPO (Third Party Ownership, "un tipo di investimento che terze parti, non facenti parte dell’ordinamento sportivo come fondi di investimento, soggetti privati effettuano, acquisendo in tutto o in parte i diritti economici di sportivi professionisti, al fine di ricavare profitto da eventuali trasferimenti futuri di tali atleti") e sulle TPI (Third Party Influence, l'influenza di questi enti)



IL COMMENTO - Il Chief Legal Officer della FIFA, Emilio García, ha così commentato la sentenza: "Ancora una volta, un tribunale indipendente dichiara che non vi è motivo di dubitare della validità delle regole FIFA su TPO e TPI. Queste regole sono indispensabile per preservare l’indipendenza di squadre e giocatori e garantire l’integrità di partite e competizioni".