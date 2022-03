C’era un pizzico d’ansia in merito alle condizioni fisiche di Marcelo Brozovic, che era stato sostituito nel corso della sfida contro il Liverpool per un fastidio muscolare. Ma l’Inter può tirare un sospiro di sollievo, gli esami svolti questa mattina hanno dato esito negativo, il centrocampista croato sta bene e sarà a disposizione per la trasferta di Torino, dove invece mancherà de Vrij, fermato ai box da una distrazione muscolare.