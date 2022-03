Le prestazioni che l'Inter ha offerto in campo internazionale torneranno utili anche in sede di mercato. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter ha (ri)acquistato appeal internazionale anche presso i giocatori. Ed è un vantaggio che Marotta e Ausilio vorranno provare a sfruttare, già dall’estate: si capisce bene perché Scamacca si permette di rifiutare il Borussia Dortmund, pur di aspettare il nerazzurro. Nel 2016-17, quando Suning era appena arrivata, l’Inter usciva ai gironi di Europa League con il Be’er Sheva, il Southampton e lo Sparta Praga. Oggi, sul campo, ha tenuto testa a chi ha un fatturato superiore di 200 milioni, 564 contro 364. Tutto sommato, ci sono molti modi peggiori di vivere il day after di un’eliminazione”.