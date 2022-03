I buoni risultati in campo internazionale consentiranno presto all'Inter di piazzarsi stabilmente in seconda fascia. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Insomma: non è più una comparsa, l’Inter, in campo internazionale, in qualche modo è stato cancellato anche il quarto posto del girone della scorsa stagione che non era stato vissuto benissimo ai piani alti. C’è un numero che dice tanto, forse tutto: 67 mila. È il coefficiente Uefa dell’Inter, che va calcolato in base ai risultati nelle coppe europee delle ultime cinque stagioni. Valgono un 23° posto (provvisorio), potenzialmente tra un anno - dunque dal 2023-24 - la seconda fascia stabile, visto che dal conto sarà eliminato lo zero del 2017-18”.