. Neanche quattro mesi dopo l'esonero (11 ottobre 2018), il tecnico portoghese viene richiamato al posto di, colui che aveva preso il suo posto.per Jardim al Monaco, il vice-presidentecommenta sul sito ufficiale del club: "Il nostro club attraversa oggi un periodo molto complicato. Sono qui a dichiarare che me ne assumo la responsabilità.La decisione di licenziare l'allenatore Leonardo Jardim allo stesso modo è stata troppo prematura. Il passaggio al Monaco di Leonardo Jardim resterà, come ho avuto l'occasione di dire nel momento dell'addio, una delle più belel pagine di storia del club. Oggi, realizziamo che la sua storia con questo Club non è finita come avrebbe dovuto. Abbiamo dovuto di fatto dargli un'altra chance di continuare il suo lavoro. Thierry Henry è una leggenda del calcio ma le circostanze sfavorevoli e, soprattutto, i numerosi infortuni non gli hanno permesso di fare tirare fuori la squadra dalla crisi. Ci tengo a ringraziarlo di aver accettato questa fida e d'aver provato ad allenare la squadra delle sue origini in un momento difficile. Avrebbe avuto bisogno di più tempo per mettere in atto quello che era previsto. Ma, sfortunatamente, non abbiamo tempo e dobbiamo reagire immediatamente. Ecco perché abbiamo preso la decisione di mettere fine alla collaborazione con Henry. Abbiamo proposto a Jardim di tornare al Monaco, dove il suo lavoro ha permesso di ottenere eccellenti risultati per quattro anni. Leonardo ha così firmato un contratto di due anni e mezzo. Gli errori del mercato dell'estate sono stati messi in conto e questo inverno abbiamo portato un'attenzione più rigorosa ai rinforzi e abbiamo lavorato intensamente per i rinforzi. E' così, che abbiamo, come avete potuto constatare, potuto inserire numerosi nuovi giocatori in squadra. Il mercato non è ancora finito e non sono esclusi nuovi trasferimenti. Noi siamo convinti che non sia troppo tardi per raddrizzare la situazione e crediamo che i nostri giocatori si mobiliteranno e potranno, con Jardim, superare la crisi".