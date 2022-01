Brutte notizie per la Juve: Alex Sandro è positivo al Covid. Lo ha comunicato la Federazione del Brasile, il terzino bianconero infatti si trova in ritiro con la Seleçao. Brutta tegola per Max Allegri, che sicuramente dovrà rinunciare a lui in vista del match di domenica con il Verona aspettando che Alex Sandro si negatiovizzi.



Questo il comunicato della Federazione brasiliana: "Il terzino sinistro Alex Sandro è risultato positivo al Covid-19 dopo i test effettuati domenica scorsa (30) e non sarà a disposizione di coach Tite per la partita contro il Paraguay. Assistito dal reparto medico della nazionale brasiliana, Alex Sandro è asintomatico e sarà messo in quarantena in Brasile".