Cambia l'orario di Juventus Under 23-Robur Siena, ottava giornata del campionato di Serie C, in programma il prossimo 21 ottobre. Questo il comunicato della Lega Pro:



"La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Robur Siena, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, Stadio “Giuseppe Moccagatta”, Alessandria, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 20.30".