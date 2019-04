Ora è ufficiale: Juventus-Torino si giocherà venerdì 3 maggio alle ore 20.30. La Lega serie A ha infatti ufficializzo il cambio di data del derby della Mole, che era stato precedentemente anticipato a sabato 4 maggio alle ore 15 per via del possibile doppio impegno dei bianconeri nella doppia semifinale di Champions League. La scelta di far giocare la squadra di Walter Mazzarri il giorno del 70° anniversario della tragedia di Superga aveva però fatto infuriare i tifosi granata, ma anche il presidente Urbano Cairo che si era prontamente mosso per chiedere lo spostamento della partita in modo che la squadra potesse partecipare agli eventi per onorare e commemorare il Grande Torino.



La Lega, dal canto suo, aveva prontamente fatto sapere di essere disposta di accogliere la richiesta del club granata qualora ci fossero state le condizioni per farlo: condizioni che si sono verificate con l'eliminazione della formazione di Massimiliano Allegri dalla Champions League. Juventus-Torino si giocherà così venerdì 3 maggio, alle ore 20.30.