Carlos Alcaraz fue transferido al Southampton, de la Premier League de Inglaterra, en 13.650.000 euros más un 15% de plusvalía en caso de una futura venta.



¡Éxitos, Charly querido, en esta nueva etapa! pic.twitter.com/SkeMyQsR9r — Racing Club (@RacingClub) January 9, 2023

Carlosè ufficialmente un nuovo calciatore del. Secondo colpo di rilievo in questo gennaio degli inglesi (ultimi in Premier League), che portano a casa pure il promettente centrocampista 20enne dopo il fantasista. A darne l'annuncio il, ex club di, che svela pure le cifre dell'affare:più unadel 15% sulla futura rivendita.- Nulla da fare quindi per, che pure aveva cercato il classe 2003 per l'estate. Più veloce il Southampton, forte anche di un budget maggiore rispetto a quello dei nerazzurri. Il Racing, sui social,così la mezz'ala: "Buona fortuna, caro Charly, in questa nuova tappa della carriera".