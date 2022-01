Oggi la Lega Serie A con un Consiglio straordinario ha approvato all'unanimità unper salvaguardare il campionato e le future giornate. Con un comunicato stampa la Lega Calcio ha anche annunciato chee che hanno portato all'annullamento, di fatto, di 4 delle partite in programma oggi.ha approvato oggi all'unanimità un "protocollo", coerente con le regole adottate già dalla Uefa, che stabilisce l'obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19.che, al momento, stanno creando gravi danni al sistema sportivo italiano, con devastanti impatti economici e riflessi di carattere sociale.a tutela del libero svolgimento delle proprie competizioni, sempre salvaguardando la salute degli atleti e nel rispetto delle norme vigenti.A seguito della pubblicazione del “protocollo” odiernoLa Lega Serie A esprime infine soddisfazione per gli interventi odierni del Ministro Gelmini e del Sottosegretario allo Sport Vezzali, volti a trovare soluzioni nell'interesse della regolarità del campionato e della sicurezza per i giocatori.TIM assicurando una procedura uniforme di gestione delle situazioni di positività nelle squadre.