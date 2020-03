La Roma rimborsa i propri tifosi per il match di Europa League contro il Siviglia, in programma giovedì a porte chiuse allo Stadio Olimpico: "La partita si svolgerà a porte chiuse in base alla disposizione della FIGC in seguito al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 allo scopo di “contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale”. Per tutti gli acquirenti pertanto sarà possibile ottenere il rimborso dei biglietti acquistati.DATE E MODALITA’ DI RIMBORSO

ACQUISTI EFFETTUATI ONLINE SU ASROMA.COM



Tutti i biglietti acquistati sul sito ufficiale www.asroma.com, saranno automaticamente annullati e rimborsati. L’importo pari al valore dei biglietti verrà riaccreditato sulla carta di credito o il conto Paypal utilizzati per l’acquisto.



I tempi di accredito possono variare in base a termini e condizioni di utilizzo della carta di credito o conto Paypal utilizzati.



ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO I PUNTI VENDITA



AS ROMA STORE: A partire dal 16/03/2020, i tifosi potranno richiedere il rimborso dei biglietti. Sarà necessario recarsi presso lo stesso punto vendita in cui si è precedentemente acquistato il biglietto e presentare i biglietti in originale o la e-mail di conferma dell’acquisto. E’obbligatorio inoltre presentare i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso.

CALL CENTER: A partire dal 16/03/2020, i tifosi potranno richiedere il rimborso dei biglietti. Sarà necessario inviare una e-mail all’indirizzo tifosi@asroma.it comunicando il numero della transazione ed il nominativo dell’acquirente.

PUNTI VENDITA VIVATICKET: A partire dal 16/03/2020, i tifosi potranno richiedere il rimborso dei biglietti. Sarà necessario recarsi presso lo stesso punto vendita in cui si è precedentemente acquistato e presentare i biglietti in originale. Sarà rimborsato l’importo di pari valore dei biglietti restituiti. E’obbligatorio inoltre presentare i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso.



Sarà possibile richiedere il rimborso presso i punti vendita entro e non oltre venerdì 03/04/2020. Il rimborso avverrà esclusivamente in contanti.



Non sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati in modalità e canali diversi da quanto sopra indicato."