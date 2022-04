La Russia non andrà ai Mondiali, adesso è definitivo. La Federcalcio di Mosca ha ritirato il proprio ricorso contro la decisione della FIFA di sospendere la Nazionale dalle qualificazioni a Qatar 2022 in seguito ai fatti di guerra in Ucraina. A renderlo noto è stato il TAS di Losanna: il ritiro è avvenuto il 30 marzo.



STAND-BY - Restano invece in piedi, ma ancora non calendarizzati, i ricorsi contro la UEFA in merito all'esclusione delle squadre russe e anche della nazionale dalle competizioni europee.