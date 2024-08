Inter, Lautaro rinnova fino al 2029: è ufficiale

. La firma era arrivata già diversi giorni fa, con il calciatore impegnato con la propria nazionale per la Coppa America, ma in viale della Liberazione hanno atteso il suo rientro per rendere ufficiale l’accordo e realizzare i contenuti video da condividere con i tifosi sulle piattaforme social.“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l'attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029“.

Il nuovo accordo prevede un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione, il che renderà Lautaro Argentino il calciatore più remunerato del club e tra i più pagati dell’intera Serie A.I tempi delle estenuanti trattative con Camano sono lontani, adesso è ufficiale: Lautaro ha rinnovato con l’Inter fino al 2029.