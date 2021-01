Come anticipato nei giorni scorsi la Lazio piazza altri due giocatori. Dopo Riza Durmisi, anche Sofian Kiyine va in prestito alla Salernitana in Serie B. Per lui si tratta di un ritorno. Poi, dopo un'esperienza difficile al Cadiz, Bobby Adekanye fa ritorno in Olanda, tra le fila dell'ADO Den Haag. Secondo prestito stagionale per il classe '99. Da quest'anno i giocatori possono essere tesserati con tre club in una stessa stagione.



I due comunicati:



"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sofian Kiyine all’U.S. Salernitana 1919".



"La S.S. Lazio rende noto il trasferimento in prestito del calciatore Omobolaji Habeeb Adekanye dal Cadiz all’ADO Den Haag fino al termine della stagione".