Neanche 10 giorni ed è già finita l'avventura di Sinisa Mihajlovic allo Sporting. Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del consiglio d'amministrazione Sousa Cintra ha annunciato la separazione con il tecnico: "Avevamo un contratto di tre anni, ma ci sono cose spiacevoli e abbiamo deciso di concludere il contratto, è fuori dai nostri piani per la prossima stagione. Cercheremo di risolvere con un altro allenatore che comunicherò in seguito, lo presenterò entro lunedì. Se pensavate che lo Sporting fosse moribondo dopo quanto accaduto, vi sbagliate tutti. Presenteremo una squadra molto forte e in grado di lottare per il primo posto. Chi non crede nella vittoria è sconfitto in partenza. Vogliamo che i tifosi siano orgogliosi del nostro lavoro. Mihajlovic è una voce fuori dal coro, abbiamo già parlato con i suoi avvocati".