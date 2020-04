La Juventus e Blaise Matuidi ancora insieme. Adesso è ufficiale, la società bianconera ha esercitato l’opzione per il rinnovo di contratto del centrocampista francese per un’altra stagione. Dal secondo semestre dell’esercizio 2019/2020, infatti, emerge che la Juve ha prolungato l’intesa con Matuidi fino al 30 giugno 2021.



IL RINNOVO - Un chiaro segnale di fiducia da parte dei bianconeri nei confronti del proprio numero 14. Sempre nella semestrale diffusa dalla Juve in serata, viene reso noto come il nuovo accordo sia stato siglato il 14 febbraio. Prima che il coronavirus entrasse drammaticamente nella vita degli italiani e dello stesso Blaise Matuidi, risultato positivo come i compagni di squadra Daniele Rugani e Paulo Dybala. Il rinnovo è realtà, Matuidi continuerà in bianconero almeno per un’altra stagione.