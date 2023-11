Dopo l'edizione del 2016 con il derby di Madrid tra Real e Atletico e la vittoria dei Blancos ai rigori, Milano ha deciso di inviare la propria candidatura per un'altra finale di Champions League, a distanza di dieci (2026) o undici (2027) anni dalla precedente. Il sindaco Sala aveva già annunciato l'interesse del capoluogo lombardo, interesse che ora è diventato ufficiale.



CHE INDOTTO! - Nel 2016 l’investimento dell’amministrazione comunale, come si legge nella delibera approvata dalla giunta, è stato di circa 800mila euro, "fatti salvi gli investimenti per la riqualificazione dello stadio e la riqualificazione di spazi antistanti lo stadio»". Calcio&Finanza stima il possibile indotto di una finale nel 2026 o nel 2027: circa 15 milioni di euro, oltre a introiti diretti per il Comune derivanti, ad esempio, dall’imposta di soggiorno e dall’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei tifosi presenti in città nel giorno della finale e nei giorni precedenti.



DUE PASSAGGI - Milano dovrà quindi inviare la propria candidatura in un apposito Dossier e superare due checkpoint:



-Entro domani: Preliminary Bid Dossier. Nel caso di inadeguatezza del dossier, la candidatura può essere respinta già in questa fase;

-Entro il 21 febbraio 2024: Final Bid Dossier, che conterrà ulteriori dettagli rispetto a quanto indicato nel Preliminary Bid Dossier, oltre che gli eventuali approfondimenti e chiarimenti richiesti dalla UEFA».



L’assegnazione della finale al Paese e alla città candidata avverrà il 6 maggio 2024.