BREAKING NEWS: The Social Court 15 in Barcelona dismisses in its entirety the lawsuit of Neymar Jr. https://t.co/SwTdilLX5x — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2020

Non si tratta di mercato, ma della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il fantasista dele la società catalana, citata a giudizio per bonus non pagati. Ma a vincere la causa è stato proprio il Barça, che ha comunicato fieramente la decisione dei giudici: "Il Barcellona esprime la propria soddisfazione per il verdetto annunciato oggi dalla Social Court 15 a Barcellona, in merito al processo riguardante il club ed il calciatore Neymar a proposito dell'importo di bonus alla firma nel rinnovo finale del contratto del giocatore.".Ma la vicenda non è ancora finita: "Poiché il rappresentante del giocatore ha la possibilità di appellarsi alla decisione - conclude la nota del Barcellona -, il club continuerà a difendere con forza i propri legittimi interessi".