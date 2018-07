Niente sfida da ex contro la Juventus per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese dei Los Angeles Galaxy non farà parte della selezione di All Star della Major League Soccer statunitense che giocherà in amichevole contro i campioni d'Italia alle ore 1.30 italiane nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 agosto ad Atlanta.



Ibra rimarrà a Los Angeles per allenarsi con la propria squadra di club, attesa da tre gare nel giro di una settimana. Ecco le sue parole: "Sono dispiaciuto di perdermi questa partita con la Juve, una delle mie ex società. Ringrazio i tifosi per avermi votato, ma il mio obiettivo principale è di segnare gol per aiutare i Galaxy a raggiungere i playoff".



Intanto Ibra ha segnato la sua prima tripletta in MLS, risultando decisivo nella vittoria in rimonta dei Galaxy per 4-3 contro Orlando City.