Larende noto in un comunicato ufficiale i nuovi allenatori UEFA A, abilitati dopo aver frequentato il corso iniziato lo scorso settembre. La nota:Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA A, che si sono abilitati dopo aver frequentato il corso iniziato lo scorso settembre e dopo aver sostenuto gli esami finali.L’UEFA A è il secondo massimo livello di formazione per un tecnico riconosciuto a livello europeo, la cui qualifica consente di guidare tutte le squadre giovanili, tutte le formazioni femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. Con il titolo UEFA A è inoltre possibile essere tesserati come vice allenatori nei due massimi campionati maschili, ovvero sia in Serie B che in Serie A.Tra gli allievi che hanno ottenuto la qualifica UEFA A, i tre corsisti che si sono contraddistinti maggiormente e che hanno ottenuto il punteggio finale più alto agli esami sono stati: l’ex assistente allenatore della Nazionale Under 20, Giovanni Valenti, Dan Vesterby Thomassen e l’ex allenatore della San Marino Academy, nonché vincitore anche dell’ultima edizione della Panchina d’argento femminile, Alain Conte.Di seguito l’elenco completo dei neotecnici abilitati UEFA A, tra cui figurano anche nomi noti del calcio italiano, come il campione del mondo del 2006,, e gli Azzurri vicecampioni d’Europa nel 2012,Alessandro Agostini, Alberto Aquilani, Andrea Barzagli, Luca Bozzini, Salvatore Luigi Bruno, Emmanuel Cascione, Maurizio Cerutti, Carlo Chiarabini, Emanuele Ciabocco, Alain Conte, Daniele Daino, Moreno Dalla Pozza, Antonio De Cillis, Ernesto De Santis, Ferdinando Di Benedetto, Antonio Di Natale, Maurizio Domizzi, Cristian Dori, Gianluca Dottori, Achille Fabbri, Stefano Fabi, Michele Ferri, Silvia Fuselli, Marco Galletti, Gianluca Garzon, Giuliano Gentilini, Massimiliano Giatti, Martin Klotzner, Abdoulay Konko, Cristian Daniel Ledesma, Giorgio Lucenti, Luca Luzardi, Sonia Manfucci, Fabio Melillo, Paolo Migliavacca, Ivan Moretto, Giovanni Mussa, Antonio Nocerino, Atos Rigucci, Vincenzo Saladino, Gianluca Savoldi, Alessio Scarchilli, Viviana Schiavi, Lorenzo Sibilano, Francesca Stancati, Saverio Stanizzi, Maurizio Tacchi, Roberto Taurino, Dan Vesterby Thomassen, Flavio Toccoli, Romulo Eugenio Togni, Giovanni Valenti, Stefano Virgili e Roberto Vitiello.