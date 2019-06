Si conclude l'esperienza in Giappone di Fabio Pecchia. Con una nota ufficiale, il tecnico di Formia ha annunciato l'addio all'Avispa Fukuoka per motivi personali: "Purtroppo devo dire addio e tornare in Italia per motivi personali. Sono grato al presidente e a tutti i dirigenti dell’Avispa che hanno creduto in me e mi hanno scelto per far parte di questo progetto. Vorrei dire grazie mille a tutti i tifosi che amano questa squadra e che ci hanno sostenuto in questi mesi e ai giocatori che hanno lavorato con me. Sono cresciuto come uomo e come professionista in questi cinque mesi con voi".