Le nouveau maillot

è il nuovo sponsor sulle maglie del PSG, per un accordo che, secondo la stampa francese, vale tra i 60 e i 70 milioni.“L’annuncio di un nuovo partner di maglia è una pietra miliare per il club”, ha affermato Marc, Chief Partnerships Officer del Paris Saint-Germain. "Siamo lieti di vedere Qatar Airways intensificare il proprio impegno nei confronti della famiglia Paris Saint-Germain. Qatar Airways è una compagnia aerea ambiziosa, una delle più acclamate al mondo e, con la sua presenza sulla maglia Rouge & Bleu, Qatar Airways aumenterà la propria visibilità globale e l’integrazione nel calcio solo pochi mesi prima dell’inizio della Coppa del Mondo in Qatar e anche ben oltre”.