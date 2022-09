, dopo la rescissione del contratto con ilLo ha comunicato lo stesso giocatore sul proprio profilo. Decisivo per la scelta è statoin cui aveva riportato una frattura composta del perone. Nella sua carriera, il difensore ha vestito le maglie die appunto quella del Monza, anche se per pochissimo tempo. Dopo Davide Santon, un altro ex interista si ritira dal calcio.