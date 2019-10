Il Real Madrid annuncia ufficialmente la proposta di giocare il Clasico il prossimo 18 dicembre. Anche il Barcellona ha messo un comunicato, in cui conferma l'accordo preso con i rivali, anche se non avrebbe avuto problemi a giocare il 26 ottobre. Ecco la nota del club madrileno: "Prima della decisione del Comitato federale di rinviare la partita che si sarebbe dovuta disputare sabato 26 ottobre tra Barcellona e Real Madrid, che stabilisce che spetti ai club concordare una nuova data per lo svolgimento della stessa, il Real Madrid annuncia che la data proposta da entrambi i club è quella del 18 dicembre".