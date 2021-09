Addio alla Curva Nord dell'Atalanta. L'annuncio, già nell'aria, è arrivato con un comunicato del gruppo Atalanta Supporters 1907-Curva Nord 14: "Nati per unire. Senza l'unione il nostro essere cade. Per questo la decisione è chiusura. Abbiamo un grande rammarico, che è anche la nostra più grande sconfitta, quello di non essere più riusciti a riportare Claudio (il Bocia, capo ultras, ndr) con noi in Curva".