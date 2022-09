Ramires Santos do Nascimento si è ritirato, chiudendo la sua carriera da calciatore professionista. Il centrocampista brasiliano, classe 1987, ha dato la notizia sui suoi canali social. In carriera ha indossato - tra le altre - le maglie di Chelsea (vinse la Champions League nel 2012 con Roberto Di Matteo), Benfica, Palmeiras e, per 51 volte, anche quella del Brasile.