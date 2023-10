La Supercoppa Italiana slitta. Il torneo, che debutta con il nuovo format a quattro squadre, era inizialmente prevista per i primissimi giorni di gennaio 2024 per le semifinali, con la finalissima fissata all'8 gennaio, ma a seguito di una richiesta degli organizzatori locali, l'Arabia Saudita, la competizione avrà inizio con qualche giorno di ritardo, con le nuove date che saranno comunicate dopo il prossimo Consiglio di Lega, convocato per il 9 ottobre.



Lo ha confermato la Lega Serie A con un comunicato ufficiale: "La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autoritá sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della EA SPORTS FC SUPERCUP. Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre".



Alla competizione partecipano quattro squadre: l'Inter vincitrice della Coppa Italia, il Napoli vincitore dello scudetto, la Fiorentina finalista in coppa e la Lazio seconda classificata in campionato.