Come riportato da FirenzeViola.it, in tribuna al Franchi per Fiorentina-Cagliari c'erano emissari di importanti club europei, Arsenal su tutti, per visionare la prestazione di Michael Kayode, classe 2004. Ora la priorità è trovare un accordo per il rinnovo di un contratto che scade nel 2025 con opzione per il 2026, soprattutto per adeguare le cifre a quelle dei compagni.