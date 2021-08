I calciatori del Chievo sono svincolati. Dopo la bocciatura da parte del TAR del ricorso presentato dal club veneto, la Figc ha deciso per lo svincolo di autorità di tutti i tesserati. La nota ufficiale:



"Il Presidente Federale



- visto il C.U. n. 12/A del 16 luglio 2021, con il quale non è stata concessa alla società CHIEVOVERONA S.R.L. la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B, stagione sportiva 2021/2022;



- visto l’art. 110 delle N.O.I.F.



d e l i b e r a



lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la società A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.".