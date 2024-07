Ufficiale, Thiago Almada-Botafogo è l'acquisto più oneroso della storia del Brasilerao. Da gennaio sarà del Lione

AFP via Getty Images

LA CLASSIFICA DEGLI ACQUISTI PIU' ONEROSI DEL CALCIO BRASILIANO

è ufficialmente un nuovo giocatore del. Il trequartista classe 2001, originario di Fuerte Apache (lo stesso quartiere periferico di Buenos Aires di Carlitos Tevez), approda in Brasile per la cifra di 22 milioni di dollari più 3 di bonus. Una cifra enorme per gli standard del calcio brasiliano, che rende quello di Thiago AlmadaIlcampione del mondo di Qatar 2022 arriva a titolo definitivo dall', squadra di MLS, e ha firmato con il Botafogo un. Tuttavia, la sua avventura in Brasile sembra destinata a durare poco, almeno per il momento. Almada rimarrà infatti 6 mesi al Botafogo, per poi, coronando così il suo sogno di giocare in Europa.

"Thiago Ezequiel Almada, centrocampista 23enne di Fuerte Apache, Argentina, è un giocatore del Botafogo. Campione del mondo con l'Albiceleste, il nuovo rinforzo del Fogão ha firmato un contratto definitivo fino a giugno 2029. Il giocatore è arrivato a Rio de Janeiro accompagnato dalla sua famiglia giovedì mattina (04/07), ha sostenuto esami e valutazioni al Glorioso. La data di presentazione del numero 23 verrà comunicata successivamente. Benvenuto, Almada! Scoperto dal Vélez Sarsfield e promosso in prima squadra a soli 17 anni, Almada si è trasferito all'Atlanta United, dalla MLS, venendo eletto uno dei tre migliori giocatori del campionato nordamericano la scorsa stagione. Le sue buone prestazioni lo hanno qualificato per la Coppa del Mondo 2022, vinta dalla squadra argentina. Almada arriva al Glorioso come il più grande acquisto nella storia del calcio brasiliano, con contratto valido fino al 30 giugno 2029".