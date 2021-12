La Uefa ha infatti diffuso una nota pere aveva invocato un rinvio del match, subito rigettato dalla Uefa per l'impossibilità ad individuare una data alternativa in calendario. Come conseguenza della sconfitta a tavolino,dal torneo.- "A seguito di diversi casi positivi di COVID-19 identificati da giocatori e personale del Tottenham Hotspur FC,, per una decisione da prendere in conformità con l’Allegato J del Regolamento della UEFA Europa Conference League (Stagione 2021/22). Sulla base dell’Articolo 30 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA e date le circostanze urgenti della questione, il presidente ad hoc dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina ha deferito il caso all’Organo di Appello.in conformità con l’Allegato J.3.1 al Regolamento della UEFA Europa Conference League (Stagione 2021/22)", recita il comunicato della Uefa.