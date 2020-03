Altro calciatore trovato positivo al Coronavirus in Serie C. Questa volta a darne notizia è la Vis Pesaro che ha confermato come uno dei suoi tesserati è risultato positivo al tampone per il Covid-19.



IL COMUNICATO - La società Vis Pesaro 1898 comunica che dopo avere eseguito dei controlli specifici, uno dei suoi tesserati è risultato positivo al Covid -19. Teniamo a precisare che sta bene ed è completamente asintomatico. La società si sta adoperando ad assumere nell’immediato tutti i provvedimenti necessari dei quali darà al più presto le dovute informazioni.