Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 17, 2023

della prima squadra. Si chiude così la terza esperienza in panchina per il 46ennedopo quelle con il New York City negli Stati Uniti e in patria al Nizza. Senza dimenticare gli inizi nelle giovanili del Manchester City, club in cui aveva chiuso la carriera di calciatore.Dopo la sconfitta per 1-0 di mercoledì sul campo del Brighton allenato dall'italiano, il club londinese è dodicesimo in classifica nel campionato di Premier League inglese a quota 27 punti in altrettante giornate di campionato, a, primo in classifica e altra ex squadra in cui aveva giocato Vieira.