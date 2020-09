, non ci sta econ decisione, ma anche con garbo e toni scherzosi, all’attacco di Mario Sconcerti , che nel nostro “Cappuccino” quotidiano ha definito "vergognosi" gli esami di Coverciano, ponendo i riflettori, neo tecnico della Juventus.“È un periodo bellissimo per noi, siamo felici e soddisfatti perché molti allenatori giovani, usciti dai nostri corsi, si trovano già ad allenare tra A e B. Per questo motivo, un attacco del genere è ancora più inatteso in un momento così”. Ha spiegatoa calciomercato.com.- “Voglio molto bene a Mario Sconcerti e solitamente, quando lui scrive qualcosa, non me la prendo troppo. Però,. Le nostre tesi, come all’Università, possono svilupparsi anche su un semplice particolare, come può esserlo per esempio una rimessa laterale, piaccia o non ai giornalisti.È la seconda volta che Sconcerti scrive cose del genere, capisco l’esigenza del giornalista, che è quella di uscire via via fuori dal coro, ma per farlo non c’è bisogno di mettersi le mutande in capo. E lo dico con il grande affetto che provo nei suoi confronti, figuratevi che lo abbraccerei anche così, con le mutande in capo".- ", che mi vuoi bene e che forse sono stanco perché è la seconda volta che scrivo cose che ti fanno arrabbiare. Ma non entri nel merito.. Hanno forti responsabilità i presidenti, i giocatori, il sistema globale ma certamente anche gli allenatori che voi formate.. Siccome intendo continuare a lavorare per un miglioramento degli allenatori in Italia, che sono bravi, ma molto meno di prima,". (m.s.)