Il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la notizia della creazione della Superlega.



DISPERATI - "La Superlega ucciderà il calcio, la Serie A e anche la Superlega stessa. E’ una visione ottusa del calcio che non tiene conto dei sentimenti. L’essenza del calcio sono i tifosi. Sono la base. Non è calcio un torneo con solo i grandi club. Sono dei disperati che vanno incontro ad una scelta disperata. Mi meraviglia la presenza della Juve, invece capisco la scelta di proprietari stranieri di Inter e Milan. A loro certe cose non interessano”