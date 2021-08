Ultime ore di mercato, tutte le ultime LIVE su Twitch! Le mosse dell'Inter, il Milan che piazzerà la zampata finale, la Juve che pensa a un altro centrocampista e non ha chiuso con gli attaccanti. Ma non solo: Roma e Lazio attive come non mai, il Napoli e la Fiorentina, ma anche le altre. Tutte le trattative LIVE, si infiammano le ultime ore e Calciomercato.com ne parla oggi, dalle 18.05, sul proprio canale Twitch.



Tanti ospiti insieme ad Alessandro Di Gioia, al direttore Stefano Agresti e al caporedattore Federico Zanon, in diretta dalla casa del mercato, l'hotel Sheraton a Milano: gli inviati di Milan, Inter e Juve, Daniele Longo, Pasquale Guarro e Nicola Balice ma anche una sorpresa..Vi aspettiamo, alle 18.05, su Twitch!