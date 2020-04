C'eravamo lasciati così, nella Zecca spagnola di Madrid. E domani, alle 9 del mattino in Italia, sempre su Netflix si riprenderà la corsa, tutto d'un fiato, in perfetto binge-watching, per godersi appieno una serie tv che, può piacere o no, ha lasciato un segno. E che promette di fare 'casino'.Il Professore ha la mente annebbiata, per la prima volta, con l'amore per Lisbona che gli ha tolto lucidità. E senza il Professore che comanda, dentro la Zecca è caos totale: schemi ribaltati, infiltrati nella banda, difficoltà di comunicazione ed eroi improvvisati., questa la promessa di Alex, creatore della serie evento, che, nella sua quarta stagione, si dividerà in 8 episodi: ​Game Over, Il matrimonio di Berlino, Lezione di anatomia, Paso doble, 5 minuti prima, Ko tecnico, Colpo alla tenda, Il piano Parigi. Caos, guerra, amori, citazione cinematografiche. E un omaggio all'Italia.Un grande omaggio all'Italia, che già in passato, tra, era stata elogiata. Questa volta tocca ancora alla musica, con Umbertoe la suae Francocon la suaE non è finita qua, perché ci sarà una partita di calcio, che tante volte compare nel nostro cinema, da. Ci sarà un rigore. E una ragazza in porta. Come finirà? Domani, alle 9, da buttare già tutto d'un fiato. Azione, tensione, sport, telenovela.