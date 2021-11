L'amore per il Genoa raccontato in musica., nell'emozionante ricordo di un padre che non c'è più. Prodotto da Ale Bravo (Subsonica, Samuel), nel brano si intrecciano il tifo e la passione per il Genoa all'amore per un padre scomparso e che ha avvicinato il figlio alla fede rossoblù.- Bitossi aveva gli occhi a cuoricino la prima volta che papà Eugenio l'aveva portato nella gradinata Nord di Marassi, il cuore del tifo genoano. Era il 1979, indimenticabile. Da quel giorno, ogni partita è diventata condivisione e ricordo prezioso.. Una canzone scritta in un'ora, parlando di calcio. Per raccontare il Genoa in musica.