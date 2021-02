Il Chievo “ha pagato ogni debenza indicata nella sentenza della Fifa” . Così scriveva, amministratore unico del, lo scorso 4 febbraio in risposta a un nostro articolo pubblicato poche ore prima. Nell'articolo si dava conto di una decisione del Fifa Players' Status Committee, datata 20 novembre 2020 e pubblicata poche ore prima nel sito ufficiale della confederazione calcistica mondiale . La decisione riguarda una controversia fra il Chievo e lorelativamente al trasferimento del difensoreal Chievo avvenuto nell'estate del 2018.. Il mancato saldo da parte del Chievo entro la data fissata (15 giugno 2020) aveva indotto il Gijon a rivolgersi alla Fifa adducendo la morosità del club italiano. E poiché in corso d'opera (ottobre 2020) il Chievo aveva pagato, la controversia è passata a avere come oggetto gli interessi di mora per ritardato pagamento.. A questo nostro articolo l'amministratore unico ha risposto che, appunto, il Chievo ha pagato “ogni debenza indicata nella sentenza Fifa”. Storia chiusa? Non esattamente.Il giorno dopo la pubblicazione della decisione Fifa il quotidiano asturiano El Comercio (edizione del 5 febbraio) ha pubblicato un articolo che arricchisce di dettagli la vicenda ( qui la versione online a accesso condizionato ).. Ciò che l'articolo Calciomercato.com, in assenza di una conferma da parte della società prima di andare online, aveva dato per implicito riportando il fatto che durante il mercato invernale la società gialloblu avesse effettuato un movimento in entrata acquisendodall'. Ma l'articolo di El Comercio fornisce altri dettagli. Il più importante dei quali è il nuovo contenzioso che si sarebbe aperto sul pagamento dell'ottava e. Traduciamo il frammento finale dell'articolo: “Il club italiano ha ripetuto il procedimento con l'ultima tranche del trasferimento, da 394.736 euro, corrispondente allo scorso mese di settembre e che permane in sospeso. Il club [qui si intende lo Sporting Gijon, ndr], in questo senso, ha continuato sulla stessa strada, denunciando un'altra volta il mancato pagamento alla Fifa affinché intervenga nuovamente in merito”.Sarebbe dunque stato azionato un nuovo procedimento presso la Fifa da parte dello Sporting Gijon?. Oggi il settore comunicazione della società ha risposto a Calciomercato.com. Facendo sapere che “la società non rilascia informazioni su questioni riservate”. Ci rincresce ma ne prendiamo atto.@Pippoevai