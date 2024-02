Un altro Klinsmann in Italia: Jonathan, figlio dell'ex Inter Jurgen, al Cesena

Un'esperienza in Italia. E' quella che ha voluto fortemente Jonathan Klinsmann, figlio dell'ex Inter Jurgen, attuale commissario tecnico della Corea del Sud (impegnata in Coppa d'Asia, giocherà il quarto di finale contro l'Australia). Il 26enne portiere, con passaporto tedesco e statunitense, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.



CARRIERA - Cresciuto nella University California Berkley, visto che il papà ha chiuso la sua carriera negli Usa, si è poi trasferito all’Hertha Berlino nel 2017. Col club della capitale ha esordito in Europa League il 7 dicembre 2017 contro l’ Östersund. Nel 2020 è passato ai Los Angeles Galaxy giocando la sua prima partita in MLS il 15 ottobre 2020 contro San Josè Earthquakes. Per lui 10 presenze nell’ultima stagione di MLS (27 complessive nei 3 anni nella città degli Angeli). Ha fatto parte delle nazionali giovanili statunitensi dall’Under 18 fino all’Under 23 giocando complessivamente 32 partite; nel novembre del 2018 ha ricevuto la prima chiamata della nazionale maggiore, andando in panchina contro Inghilterra e Italia.



SECONDA SCELTA, PER ORA - Nelle scorse ore è arrivato il nulla osta della Fifa necessario per dare esecutività al tesseramento, già effettuato nei giorni scorsi. Klinsmann si stava comunque già allenando a Villa Silvia coi nuovi compagni. Per lui previsto un protocollo di lavoro speciale adatto a ritrovare condizione dopo un periodo di inattività. Una volta pronto, il nuovo numero 33 del club romagnolo, primo del gruppo B di Serie C, si giocherà il posto con il 32enne Matteo Pisseri, ex Alessandria, Triestina e Parma.