Dopo aver vinto Champions, Bundesliga e Coppa di Germania con il Bayern Monaco, Robert Lewandowski è stato nominato calciatore dell'anno in Germania in una votazione organizzata dalla rivista di calcio Kicker. Lewandowski, nazionale polacco di 32 anni, ha vinto il premio per la prima volta, dopo aver ricevuto 276 voti dei giornalisti sportivi intervistati, un risultato che lo ha posto ben davanti ai compagni di squadra del Bayern, Thomas Mueller (54 voti) e Joshua Kimmich (49). Lewandowski ha detto di essere "molto orgoglioso" del premio. È il primo vincitore straniero dal 2015, quando a vincere fu il belga Kevin de Bruyne, come ricorda Repubblica.it. Il titolo di allenatore dell'anno è stato assegnato all'allenatore del Bayern, il 55enne Hansi Flick, davanti a Juergen Klopp del Liverpool.