Il contratto di Edison Cavani con il Paris Saint Germain è ormai prossimo alla scadenza. Il 30 giugno 2020 è la data cerchiata col pennarello rosso sull'agenda dei dirigenti parigini e del Matador. Dalla Francia ammettono che l'uruguayano non ha intenzione di prolungare e l'idea è quella di lasciare Parigi... in estate. A conferma di questa notizia arrivano anche le parole, rilasciate a L'Equipe, proprio di un caro amico di Cavani: "Perché Edi dovrebbe lasciare Parigi a gennaio? Qui ha la possibilità di giocare la Champions di fronte ad un pubblico che gli vuole bene. Per il futuro vedremo, arriveranno risposte nei prossimi mesi".