Un gol per chiudere i conti e scacciare il rischio di un finale al cardiopalma. Un gol per mettere il sigillo su tre punti che mantengono viva la speranza Champions.. Un +1 sull'Inter che coronò un 2020 esemplare:E così la spensieratezza della vetta ha lasciato spazio alle vertigini per una zona di classifica che il Milan non bazzicava da anni: risultato cambiato, protagonisti no. "Stiamo finendo la stagione, alcune partite siamo stanchi. Ma crediamo molto in nel nostro obiettivo Champions" ha confermato sabato al termine del match contro il Benevento, contro cui ha trovato il quinto gol stagionale, diventando il primo giocatore del Milan dai tempi di Serginho (2004-2005) a segnare almeno 5 gol e fare 5 assist in un'annata.Un gol semplice ma tutt'altro che banale, un tap-in che restituisce spazio nel tabellino ma, soprattutto, entusiasmo a Theo per il finale di stagione.Lo sa bene Paolo Maldini, che in lui ha riposto fiducia da subito: dal famoso faccia a faccia a Ibiza alle lodi durante la presentazione, Un incoraggiamento verso le settimane chiave: