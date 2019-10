La situazione dalle parti di Manchester sponda United non è delle migliori: gli uomini di Solskjaer hanno perso anche contro il Newcastle e crollano al dodicesimo posto della Premier. Ecco perché l'allenatore norvegese starebbe correndo ai ripari e valutando diversi nomi per la sessione di mercato di gennaio. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Moussa Dembele: secondo quanto riportato dal The Sun, l'attaccante classe '96 in forza all'Olympique Lione potrebbe trasferirsi all'ombra di Old Trafford per una cifra vicina ai 45 milioni di euro.



Dopo la buona stagione dello scorso anno, il francese continua a mettersi in mostra con la maglia dell'OL: in questa prima parte di Ligue 1 ha già realizzato 5 gol in 4 apparizioni.